Point sur le Coronavirus : 49 nouvelles contaminations, aucun décès, 11 cas graves

Comme à l’accoutumée, le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, a fait le point de la situation épidémiologique du jour liée à la maladie du coronavirus. Il a annoncé 49 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1 309 tests réalisés. Il n’y a pas eu de cas importé, mais on note 14 cas contacts suivis et 35 autres cas issus de la transmission communautaire.