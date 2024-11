La plus grande centrale photovoltaïque d’Afrique de l’Ouest sera implantée au Sénégal, financée par des…

Un financement de 84 millions d’euros a été levé par des investisseurs internationaux, notamment la banque néerlandaise de développement FMO, pour ériger deux centrales solaires photovoltaïques de 60 MW au Sénégal, a annoncé Axian Energy mercredi.

L’Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund (EAAIF) et FMO, co-arrangeurs principaux, aux côtés de la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), injecteront ces fonds dans des centrales équipées de systèmes de stockage par batterie, exploitées par Axian Energy dans la région de Kolda, au sud du Sénégal. Ces installation fourniront une énergie verte aux habiants et aux entreprises de la région de la Casamance, en favorisant l’accès à l’électricité et le développement économique local. Le projet, dont le financement total dépasse 105 millions d’euros, prévoit 84 millions d’euros en dette, financés par EAAIF et FMO à hauteur de 30,5 millions chacun, et 23 millions d’euros par DEG.

Prévu pour 2026, ce projet deviendra la plus grande installation solaire avec système de stockage BESS en Afrique de l’Ouest. Cette capacité de 60 MW visera à fournir de l’électricité renouvelable à près de 235 000 personnes. Le stockage de 72 MWh assurera une alimentation électrique pendant trois heures de pointe en soirée, renforçant la stabilité du réseau. Ce soutien s’inscrit dans la stratégie énergétique du Sénégal, qui vise 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Lors de la signature des accords de financement, le PDG d’Axian Energy, Benjamin Memmi, a déclaré que « Le projet de Kolda reflète notre engagement en faveur de l’inclusion énergétique au Sénégal, en ligne avec les objectifs de développement durable de l’ONU. Avec une technologie de stockage par batterie innovante, nous instaurons un standard pour les énergies durables dans la région. Nous remercions EAAIF, FMO, DEG et les autorités sénégalaises pour leur soutien. »

Tidiane Doucouré, directeur du Crédit Alternatif pour les Marchés Émergents de Ninety One Group, qui gère l’EAAIF, a souligné l’importance de la technologie BESS pour la transition énergétique en Afrique : « Cet investissement soutient les capacités renouvelables et une réduction des émissions de carbone en Afrique, affirmant notre engagement dans des infrastructures transformatrices en Afrique et en Asie. »

Huib-Jan de Ruijter, membre du conseil de FMO, a quant à lui salué ce projet : « Ce partenariat avec Axian Energy témoigne de notre soutien au Sénégal pour un secteur énergétique durable et renforce notre présence dans les projets d’énergie verte au Sénégal et ailleurs en Afrique. »

Enfin, Monika Beck, membre du conseil de DEG, a déclaré : « Ce financement nous permet de contribuer significativement à l’électrification rurale au Sénégal, facilitant une transition vers des sources d’énergie plus propres et durables. »