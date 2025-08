Plan de redressement économique : Le président Diomaye Faye engage la nation vers un nouveau cap

Dans un discours solennel et structurant, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé ce vendredi sur le plan de redressement économique présenté par son Premier ministre, Ousmane Sonko. Une adresse à la nation marquée par la gravité de la situation actuelle, mais aussi par l’espoir d’une transformation profonde du modèle économique sénégalais.

Une reconnaissance lucide de la crise

D’entrée de jeu, le président Diomaye a dressé un état des lieux sans complaisance : une économie sous pression, une dette extérieure lourde, des inégalités sociales qui s’accentuent, un chômage des jeunes alarmant, et une forte dépendance aux importations. “Nous avons hérité d’une situation difficile, mais nous avons choisi de ne pas fuir nos responsabilités“, a-t-il affirmé.

Un plan jugé audacieux, mais réalisable

Appuyant sans réserve le plan de son Premier ministre, Diomaye Faye a qualifié la feuille de route de Sonko d’audacieuse, réaliste et enracinée dans les priorités nationales. Ce plan, fondé sur une stratégie de souveraineté économique, repose sur plusieurs piliers :

Relocalisation de la production (agriculture, énergie, industrie légère),

Maîtrise des ressources naturelles (notamment le pétrole, le gaz et les terres rares),

Réforme du système fiscal,

Lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance,

Et surtout, inclusion sociale à travers des politiques actives pour l’emploi des jeunes et la promotion des PME locales.

Un appel à l’unité nationale

Le président a lancé un appel fort à la mobilisation générale : “Ce plan n’est pas celui d’un gouvernement ou d’un parti, mais celui de tout un peuple.” Il a invité les citoyens, les syndicats, les opérateurs économiques, la société civile et la diaspora à s’approprier ce projet de redressement national, soulignant que seule une implication collective permettrait d’en garantir la réussite.

Une main tendue aux partenaires, mais sur de nouvelles bases

Diomaye Faye a également adressé un message à la communauté internationale. Il a assuré que le Sénégal “restera ouvert au dialogue, à la coopération et à l’investissement”, mais que dorénavant, les partenariats se feront dans le respect des intérêts du peuple sénégalais. “Nous voulons des partenaires, pas des tuteurs“, a-t-il martelé.

Une rupture assumée

Au-delà de l’économie, c’est une vision globale de gouvernance et de souveraineté que le président a défendue. Son discours marque une rupture avec le modèle néolibéral hérité des dernières décennies, et affiche une volonté claire de poser les bases d’un développement endogène, solidaire et durable.

Une nouvelle ère économique ?

Avec ce discours, Diomaye Faye pose les jalons d’un nouveau contrat entre l’État et le peuple. Le pari est audacieux, les défis sont immenses, mais la détermination affichée pourrait bien ouvrir une nouvelle ère pour l’économie sénégalaise — plus juste, plus autonome, et plus résiliente.