Plan de redressement économique : Un pari audacieux porté par le Premier ministre (Par Magued Wade)

Monsieur le Premier , le Vendredi 1er Août vous avez présenté à la Nation votre Plan de Redressement économique et financier , résultant d’une analyse objective de la situation difficile que le nouveau régime a hérité.

Vous invitez les Sénégalais à faire preuve de résilience et d’esprit de sacrifice pour relever les énormes défis.

Vous avez choisi de mener notre pays dans la voie de ” l’ajustement structurel ” sans recourir aux injonctions des institutions financières de Bretton Woods , à savoir le FMI et le Banque Mondiale.

Vous avez fait le pari audacieux de rompre avec ce paradigme et de compter sur des ressources financières internes.

Une première dans notre pays!

Certains analystes considèrent votre option comme chimérique, arguant que notre économie extravertie et fortement déstructurée par la crise de la Covid 19 et la gestion gabégique de 12 ans de Mackysme , ne peut se passer de l’aide extérieure.

En recourant d’une part à élargir l’assiette fiscale par la recherche de nouvelles niches, et d’autre part à des coupes budgétaires sur les dépenses de fonctionnement de l’Etat , vous escomptez lever les fonds nécessaires au financement de votre ambitieux plan.

Assurément monsieur le Premier Ministre , les sénégalais doivent apprendre à s’acquitter de leurs impôts et intégrer dans leur mindset que cela est un acte patriotique qui cimente le lien et le pacte social.

Que les populations se le tiennent pour dit, les inspecteurs des impôts sont au pouvoir!

” Charité bien ordonnée commence par soi-même ”

Monsieur le Premier ministre vous avez érigé le “don de soi” en mode de gouvernement, renonçant depuis votre mandat de député, à jouir de votre salaire et des émoluments qui y sont liées. Le bénéfice des avantages acquis de la fonction officielle , vous lui avez tourné le dos.

Les fonctionnaires déjà privilégiés devraient contribuer significativement à la nécessaire diète.

La réduction drastique du train de vie de l’Etat, s’impose surtout dans ce contexte caractérisée par une raréfaction des ressources financières.

Les Sénégalais comprendraient mal que l’Etat qu’ils entretiennent par la ponction de leurs impôts, ne s’impose pas en premier les sacrifices et continue de jouir de privilèges hérités de l’ère coloniale!

La rupture que vous prônez se doit de réduire cette fracture structurelle qui fait de l’Etat et ses démembrements, les “enfants gâtés ” de la République!

Monsieur le Premier ministre ,votre Plan fait de la Justice sociale un objectif majeur , les secteurs de l’éducation et de la santé y sont prioritaires, ce qui est à saluer. L’équité sociale et territoriale doit permettre au plus grand nombre de nos concitoyens quelque soit par ailleurs leur statut et leur emplacement géographique de se sentir pris en compte et pouvoir bénéficier des services sociaux de base : accès à l’eau potable, aux soins de santé primaire , accès à l’éducation , accès au foncier et au logement.

Le mois de Safar fait de Touba l’épicentre de notre pays , les gigantesques chantiers d’assainissement et d’évacuation des eaux, entrepris sous votre magistère ont permis une évacuation rapide des eaux pluviales dans des quartiers de Touba jadis inondés dès l’hivernage.

L’innovation de la déserte ferroviaire de l’axe Mbacké -Touba et Touba -Mbacké durant la durée du Grand Magal , et surtout sa pérennisation pour faciliter la mobilité des milliers d’élèves de Touba se rendant chaque jour à Mbacké.

Ces deux réalisations majeures de vos ministres de l’assainissement et des transports sont à saluer.

Le peuple est dans l’expectative et a placé en votre personne un immense espoir!

Nos pensées affectueuses ainsi que nos prières ardentes de réussite vous accompagnent.

Mr Wade Magued