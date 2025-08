Plan de redressement économique et social : El Malick Ndiaye salue la démarche qui ouvre une nouvelle ère de gouvernance

Après la présentation ce vendredi 1er août, du Plan de redressement économique et social, le Président de l’Assemblée Nationale El Malick Ndiaye adresse ses félicitations au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, et à l’ensemble de leurs équipes, pour l’élaboration et la présentation du PRES.

Voici in extenso la déclaration du président de l’assemblée nationale : “J’adresse mes vives félicitations au Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, et à l’ensemble de leurs équipes, pour l’élaboration et la présentation, ce vendredi 1er août, du Plan de redressement économique et social.

Ce travail remarquable, à la fois rigoureux, ambitieux et profondément ancré dans les aspirations du peuple sénégalais, témoigne d’une vision claire et cohérente pour sortir notre pays des impasses économiques héritées du passé. Il ouvre une nouvelle ère de gouvernance fondée sur la souveraineté, la justice sociale et la valorisation de nos propres ressources.

En tant que Président de l’Assemblée nationale, je réaffirme l’engagement total de notre institution à accompagner ce plan dans toutes ses dimensions : réformes législatives, contrôle de l’action gouvernementale, et suivi-évaluation rigoureux des politiques publiques.

C’est dans cette dynamique que nous avons engagé plusieurs réformes, notamment celle du Règlement intérieur, et que nous organisons, du 4 au 8 août à Saly, une retraite parlementaire consacrée au renforcement des capacités des députés sur les nouveaux enjeux économiques, sociaux et budgétaires. Comme je l’ai souligné lors de la clôture de la session ordinaire, il n’y aura cette année de « vacances parlementaires » que de nom. La Nation attend de nous du sérieux, de la constance et des résultats.

Ensemble, nous devons bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Et l’Assemblée nationale jouera pleinement son rôle dans cette transformation historique.”