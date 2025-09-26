Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, des disparus signalés

La plage de Gadaye, à Guédiawaye, est de nouveau endeuillée par un drame. Selon des informations exclusives rapportées par Kewoulo, la quiétude des habitants de la commune de Wakhinane Nimzatt a été brisée dans la soirée du jeudi 25 septembre 2025 par une double découverte macabre.

Aux environs de 19 heures, des baigneurs ont aperçu deux corps sans vie rejetés par les vagues à quelques minutes d’intervalle. Les victimes, identifiées comme Cheikh S., 16 ans, et A. Bâ, 15 ans, toutes deux domiciliées à Yeumbeul, dans le quartier Warouwaye, ont été retrouvées allongées sur le dos. Selon les témoins, elles portaient uniquement des culottes – l’une grise et l’autre bleue – et présentaient déjà une rigidité cadavérique, signe que la mort était survenue depuis plusieurs heures.

Toujours d’après les informations recueillies par Kewoulo, un groupe d’une dizaine de jeunes s’était rendu sur la plage. Seuls deux corps ont été retrouvés, les autres étant toujours portés disparus au moment du constat.

Alertés, les éléments du poste de police de Wakhinane Nimzatt, accompagnés des sapeurs-pompiers, se sont rapidement rendus sur les lieux. Après les constatations d’usage, les dépouilles ont été transférées à la morgue de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff.

Le parquet a ordonné une autopsie afin d’établir les causes exactes du décès, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.