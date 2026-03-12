Pierre A-tes-pas Goudiaby : les sacrifices silencieux d’un patriote dans la marche vers la troisième alternance ! (Par Magued Wade)

Il y a des combats politiques dont l’histoire officielle ne raconte qu’une partie. Et puis il y a les sacrifices silencieux, souvent ignorés du grand public, mais qui ont pourtant contribué à façonner les tournants décisifs d’une nation.

C’est à ce niveau précis que je parlais du sacrifice et de la bataille menée par Pierre Atépa Goudiaby dans la séquence politique qui a conduit à la troisième alternance du Sénégal.

Derrière les slogans et les tribunes, il y eut aussi des engagements matériels et humains considérables.

Pendant des années, Pierre Atépa Goudiaby aurait assumé, selon plusieurs témoignages, des charges financières importantes pour soutenir ceux qui incarnaient alors l’opposition politique. On parle notamment de cinq années de loyers estimés à près de trois millions de francs CFA par mois, mais également de moyens logistiques, de véhicules, de carburant, de dispositifs de sécurité et même d’appuis financiers directs.

Ces soutiens auraient été apportés dans un contexte particulièrement difficile, où plusieurs figures de l’opposition voyaient leurs comptes bloqués et leurs marges d’action réduites sous le régime du président Macky Sall. L’objectif politique de l’époque, selon ceux qui ont vécu cette période de l’intérieur, était clair : affaiblir, isoler et étouffer dans l’œuf la montée du mouvement d’opposition, notamment celui porté par le PASTEF et ses alliés.

Au-delà des pressions internes, certains évoquent également une campagne de dénigrement et de diabolisation visant à dissuader des partenaires africains et des chefs d’État de collaborer avec Pierre Atépa Goudiaby dans ses activités professionnelles à travers la sous-région.

Si ces éléments appartiennent encore au domaine des témoignages et des récits politiques, ils participent néanmoins à une mémoire collective qu’il serait injuste d’ignorer.

Car, dans l’histoire politique du Sénégal, les alternances ne se construisent pas uniquement dans les urnes. Elles se construisent aussi dans les solidarités, les engagements personnels et parfois dans des sacrifices financiers ou professionnels considérables.

Aujourd’hui, alors que le Sénégal vit la dynamique de sa troisième alternance avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye la nomination de Ousmane Sonko comme Premier ministre et Elhadj Malick Ndiaye à l’AN, il est peut-être temps d’ouvrir un espace de reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui, dans l’ombre, ont contribué à ce tournant politique.

La réhabilitation de Pierre Atépa Goudiaby ne doit pas être comprise comme une querelle politique ou une revendication personnelle. Elle relève plutôt d’un devoir de mémoire et d’équité.

Car une nation mature est aussi celle qui sait reconnaître les sacrifices consentis pour l’intérêt collectif, même lorsque ces sacrifices ont été accomplis loin des projecteurs.

Et peut-être que l’histoire, avec le recul, saura mieux mesurer la part que chacun aura apportée dans cette page décisive de la démocratie sénégalaise.

Mr Wade Magued doyen

Ancien Directeur de cabinet SENEGALREK