Quand la peur du lynchage dans les réseaux sociaux dicte l’action publique (Par Aliou GORI)

La récente déclaration du ministre de l’Énergie, affirmant que « l’on n’est ministre que du lundi au vendredi », est à la fois incompréhensible, choquante et moralement inqualifiable. Elle trahit une conception dangereusement réduite de la charge publique et révèle une désinvolture inacceptable dans un contexte national aussi critique.

Être ministre ne peut se résumer à une fonction de bureau, avec des horaires fixes. C’est une mission permanente, un engagement total au service de la République et de son peuple. C’est être disponible sept jours sur sept, chaque fois que l’intérêt général l’exige. Affirmer le contraire revient à institutionnaliser la paresse, l’irresponsabilité et le détachement vis-à-vis des réalités du pays.

Cette attitude est d’autant plus indécente qu’elle émane d’un haut responsable gracieusement rémunéré, logé, nourri, soigné et véhiculé aux frais du contribuable, dans un pays où l’État peine à mobiliser des ressources pour assurer l’essentiel : la santé, l’éducation, la recherche, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, à l’énergie, ou encore les infrastructures de base. Dans un tel contexte, revendiquer le droit au confort sans devoir revient à insulter les sacrifices du peuple sénégalais, à mépriser la souffrance silencieuse des citoyens qui, eux, n’ont pas le luxe de “se limiter au lundi au vendredi”.

Mais le plus grave n’est peut-être pas là. Ce qui interpelle profondément, c’est la peur quasi maladive que nourrissent certains ministres et acteurs publics à l’égard des réseaux sociaux et des insultes qui y sont proférées. Beaucoup se laissent dicter leurs comportements, leurs propos et leurs silences par la crainte d’être ciblés, ridiculisés ou accusés de trahison par des milices numériques, souvent violentes et sans légitimité démocratique. Sous ce rapport, les réseaux sociaux semblent être devenus leur véritable dieu, leur seule boussole, reléguant la conscience morale, l’intérêt général et même la crainte de Dieu au second plan.

Ce climat de terreur numérique pousse certains responsables à des démonstrations de zèle indigne, à des postures d’allégeance servile, non pas envers le peuple, mais envers une base partisane bruyante et parfois toxique. Ils cherchent à plaire aux insulteurs comme un esclave cherche à attendrir son bourreau, dans l’espoir de ne pas être écartés lors du prochain remaniement ministériel. C’est surréaliste. C’est indigne. C’est innommable.

Un ministre de la République n’a pas à se justifier auprès des militants de son parti ni à démontrer sa loyauté personnelle envers un chef politique par peur du lynchage numérique. Sa loyauté va au peuple dans son intégralité, à la République, à la vérité, à la justice. Il ne doit pas avoir plus peur des hashtags que de Dieu, ni substituer à son mandat républicain une validation sociale virtuelle.

Un ministre véritable, c’est le courage du refus de la bêtise, le refus de la compromission, la capacité à tenir une ligne même quand elle est impopulaire. Un ministre ne se réduit pas à un exécutant politique en quête de reconduction. Il est porteur d’une vision, garant d’une éthique, incarnation d’une responsabilité.

Il incarne le sens de la dignité, la loyauté envers le peuple, et la conscience profonde de la responsabilité d’État. Tout le reste, l’opportunisme, la peur, la soumission aux clameurs du web, est indigne de la fonction ministérielle, indigne de la République, indigne du Sénégal.

