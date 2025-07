Pétrole de Sangomar : Le Sénégal enregistre près d’un milliard de dollars en…

Meg O’Neill, directrice générale de Woodside, s’est félicitée des « performances exceptionnelles » du projet Sangomar, soulignant une production brute de 101 000 barils par jour avec une fiabilité proche de 100 %. Ces résultats font suite à une année 2024 déjà marquée par d’importantes exportations de pétrole brut sénégalais, qui avaient alors soutenu les exportations du pays.

Pour les premiers mois de 2025, les performances restent solides. En janvier, février et mars, la production cumulée s’élève à plus de 8,8 millions de barils. Durant cette période, plusieurs cargaisons ont été expédiées, notamment trois en janvier (2,89 millions de barils), trois en février (2,59 millions), et trois en mars (2,85 millions). En avril, quatre cargaisons supplémentaires totalisant 3,8 millions de barils ont été commercialisées.

Le ministère a salué un tournant “historique” dans l’approvisionnement du marché local en pétrole brut, soulignant que ces résultats marquent une étape importante dans la souveraineté énergétique du pays. Pour 2025, les prévisions tablent sur une production totale d’environ 30,53 millions de barils, avec une moyenne quotidienne de 100 000 barils, confirmant la montée en puissance de Sangomar comme levier économique majeur.