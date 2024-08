Le célèbre chanteur Wally Seck vient de dévoiler un nouveau clip officiel intitulé « Confuse ».

Cette chanson marque une collaboration inédite avec Mia Guissé et Amadeus, promettant ainsi un mélange de styles et de talents qui capte déjà l’attention des fans.

Dans ce nouvel opus, Wally Seck explore les thèmes de l’amour. Sa voix puissante et émotive, combinée aux nuances vocales de Mia Guissé et aux arrangements musicaux sophistiqués d’Amadeus, crée une expérience auditive riche et immersive.