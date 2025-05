Ousmane Sonko a encore marqué les esprits ce jeudi 8 Mai au Grand Theatre. Invité à prendre la parole a l’occasion de la cérémonie de lancement officiel du PAVIE 2 (Programme d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales) organisé par la DER, le premier ministre a prononcé un discours marquant devant la déléguée générale de la structure précitée, madame Aida Mbodj.

1-Remise en question du concept d’« entrepreneuriat rapide »

Dés l’entame de son propos, le premier ministre du Sénégal a remis en question le concept d’« entrepreneuriat rapide », affirmant qu’ « un financement sérieux ne peut pas être rapide » et qu’il est nécessaire de construire sur du solide et patiemment .

2. Annonce d’un plan ambitieux pour les PME

Le Premier ministre a annoncé un plan ambitieux pour dynamiser le secteur des Petites et Moyennes Entreprises (PME), avec une enveloppe de financement passant de 600 milliards de FCFA en 2023 à 3 000 milliards de FCFA d’ici 2028. La première étape de ce programme est la signature d’un pacte de financement de 1 000 milliards de FCFA pour 2025 .

3. Valorisation du « Made in Sénégal »

Il a insisté sur l’importance de la labellisation du « Made in Sénégal » pour valoriser les produits locaux et favoriser leur consommation à l’échelle nationale et internationale .

4. Appel à la jeunesse et au patriotisme économique

Ousmane Sonko a exhorté la jeunesse sénégalaise à jouer un rôle central dans le développement économique du pays. Il a encouragé les jeunes à développer des compétences techniques et entrepreneuriales, nécessaires pour tirer parti des potentialités locales, notamment dans des régions comme Fatick .

5. Vision pour un développement inclusif et durable

Le Premier ministre a souligné la nécessité de valoriser les ressources locales et de développer des moteurs de croissance endogènes. Il a déclaré : « Nous devons avoir une confiance en nos compétences locales pour penser notre développement, confiance en notre secteur privé national, dans le cadre d’un patriotisme économique réfléchi, stratégique et assumé » .