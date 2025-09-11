Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie : l’opération Karangué se poursuit dans l’Est du pays

Les forces armées sénégalaises renforcent leur présence dans les zones frontalières. Ce mercredi, les éléments de la Zone militaire n°4 ont conduit une patrouille fluviale conjointe avec leurs homologues mauritaniens, entre Bakel, Aroundou et Diougountouro.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire entre Dakar et Nouakchott. “Elle vise à assurer une surveillance renforcée du fleuve Sénégal, tout en luttant contre les trafics transfrontaliers, l’immigration irrégulière et toute forme de criminalité organisée.

Ces patrouilles viennent en appui à l’opération Karangué, toujours en cours, et qui mobilise d’importants moyens humains et matériels pour sécuriser la frontière Est, notamment dans les régions de Tambacounda et Kédougou.

Le commandement de la Zone militaire n°4 rappelle que cette présence accrue des forces armées est destinée à garantir la quiétude des populations locales et à dissuader toute menace pouvant compromettre la stabilité de cette partie stratégique du territoire.

Par cette coopération renforcée, le Sénégal et la Mauritanie réaffirment leur volonté commune de sécuriser l’espace frontalier et de préserver la paix dans la sous-région.