Pathé Baldé arrêté par la Police: Découvrez ce qu’il a dit aux enquêteurs

Fin de cavale pour Pathé Baldé, frère du lutteur Ama Baldé. Dimanche, il a été interpellé par la police à l’Arène nationale, alors qu’il assistait discrètement à un combat de lutte pour soutenir son neveu, Jacob. Placé en garde à vue, il a été déféré lundi au parquet de Pikine-Guédiawaye.

Il est poursuivi pour offre et cession de chanvre indien, outrage à agent et rébellion, des faits qu’il nie catégoriquement devant les enquêteurs. Peu bavard, Pathé a déclaré n’avoir plus aucun contact avec Ama Baldé et leur neveu Julo depuis leur fuite commune, rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 22 juillet.

Les faits remontent à mai dernier, rembobine la même source, après une série d’agressions violentes survenues à Pikine. Le nom de Julo, neveu d’Ama Baldé, revient dans plusieurs plaintes. Refusant de répondre aux convocations de la police, il aurait même menacé une victime. Lors de la tentative d’interpellation au domicile familial, les proches d’Ama, dont Pathé, s’opposent violemment aux forces de l’ordre.

La confrontation dégénère: un adjudant de police est blessé, et les policiers découvrent plus tard 14 cornets de chanvre dissimulés dans la maison. Profitant de la confusion, Julo prend la fuite, suivi de près par Ama et Pathé, qui quittent précipitamment les lieux avant l’arrivée des renforts.

Alors que l’on croyait Pathé réfugié en Guinée-Bissau, il s’était en réalité caché au Sénégal, brouillant les pistes. Ama Baldé, lui, aurait quitté le territoire national pour se réfugier en France, indique le quotidien du Groupe futurs médias.