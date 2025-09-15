La Passation de Service au Ministère de l’Intérieur du Sénégal : Une Transition dans la Continuité

Elle a marqué le transfert officiel des dossiers et responsabilités entre l’ancien et le nouveau ministre. Bien que les détails précis des discours prononcés lors de l’événement ne soient pas encore pleinement disponibles en raison de sa récente tenue, des sources indiquent une transition fluide et professionnelle.

Le Général Jean Baptiste Tine, un militaire de carrière ayant servi avec distinction, a exprimé sa gratitude dès l’annonce du remaniement le 7 septembre. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « Servir l’État fut un honneur et un privilège. Je félicite chaleureusement le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé et lui adresse mes vœux de succès dans l’accomplissement de sa mission. » Ce message souligne son engagement envers la continuité de l’État et son soutien à son successeur.

Me Bamba Cissé, quant à lui, entre en fonction avec une expérience juridique solide, ayant notamment coordonné des initiatives au sein de la coalition au pouvoir. Son arrivée est perçue comme un renforcement du volet civil dans la gestion de la sécurité publique, en complément des réformes en cours au ministère.

La passation de service au Ministère de l’Intérieur illustre la maturité démocratique du pays, avec une transition pacifique et orientée vers l’avenir. Me Bamba Cissé aura la tâche de poursuivre les réformes tout en relevant les défis sécuritaires actuels, sous le regard attentif de la population sénégalaise.