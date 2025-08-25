Parti socialiste: Aminata Mbengue Ndiaye traînée en justice par….

La crise au sein du Parti socialiste prend une dimension judiciaire. Le collectif Initiative pour la réforme du Parti socialiste, composé de cadres et militants, a saisi le Tribunal de grande instance de Dakar en référé, avec Me El Hadj Diouf comme conseil.

Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale intérimaire depuis 2019, est convoquée à comparaître le lundi 1er septembre à 8h30 devant le président du tribunal statuant en matière de référé, au Palais de justice de Dakar.

La procédure vise à répondre à plusieurs accusations : la prolongation jugée illégale de l’intérim exercé par Mme Ndiaye, l’absence de convocation du Comité central depuis plusieurs années, la concentration des pouvoirs au sein du Secrétariat exécutif national, l’expiration des mandats des structures locales, départementales et régionales sans renouvellement, ainsi que le risque de troubles à l’ordre public lié à ces manquements.

Selon les requérants, ces situations constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 248 du Code de procédure civile. Le maintien prolongé de Mme Ndiaye à la tête du parti relèverait d’un excès de pouvoir et d’une violation flagrante des statuts. Ils demandent en urgence le rétablissement de la légalité interne et la restitution de la souveraineté aux instances compétentes.

L’assignation rappelle enfin qu’en cas d’absence à l’audience, le tribunal pourrait statuer sur la seule base des éléments fournis par les demandeurs.