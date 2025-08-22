Paris : Ousmane Sonko attendu au forum d’affaires BIG de Bpifrance

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, prendra part le 23 septembre prochain au forum d’affaires BIG, organisé par Bpifrance à l’Accor Arena de Paris. Considéré comme le plus grand rassemblement business en Europe, cet événement mettra en avant l’accompagnement des entrepreneurs et la création de synergies économiques.

D’après Africa Intelligence, cette rencontre annuelle, qui réunit plusieurs milliers d’acteurs économiques, offrira au chef du gouvernement sénégalais une tribune privilégiée pour mettre en lumière les atouts du Sénégal comme destination d’investissement. Elle constituera également une opportunité de renforcer les liens économiques avec les entreprises françaises et internationales.