Parcelles assainies: Une dame verse de l’eau chaude à sa colocataire à cause de…

Un grave incident de voisinage a secoué l’Unité 25 des Parcelles Assainies, le samedi 7 septembre 2025. Une altercation entre colocataires a dégénéré, entraînant de lourdes blessures pour l’une d’elles. La victime, N. G. Youm, âgée de 28 ans et femme de ménage de profession, partageait un appartement avec sa demi-sœur et d’autres locataires dans un immeuble R+3.

Selon sa plainte déposée au commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies, une querelle a éclaté avec sa colocataire S. Diallo, 18 ans, marchande, à propos du mauvais entretien des toilettes communes. Si les voisins sont parvenus, dans un premier temps, à calmer les esprits, la situation a rapidement pris une tournure dramatique

Profitant d’un moment d’inattention, la mise en cause aurait versé de l’eau bouillante sur la victime, lui causant de graves brûlures au bras, au cou et à la tête. La jeune femme blessée a été immédiatement évacuée vers l’hôpital, où un certificat médical lui a été délivré, attestant d’une incapacité temporaire de travail de 25 jours, selon des sources de Seneweb.

Alertés, les éléments de la police du commissariat des Parcelles-Assainies, sous le commandement du commissaire Abdou Sarr, ont procédé à l’interpellation de la présumée coupable. Placée en garde à vue, elle devra répondre de coups et blessures volontaires devant la justice.