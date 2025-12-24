Parcelles Assainies : un homme arrêté en plein dépeçage d’un mouton mort

ce dimanche 21 décembre, A. A. Samb, un chauffeur domicilié à l’Unité 3 des Parcelles Assainies, a été surpris en flagrant délit par les éléments du commissariat de Golf-Sud. L’homme était en train de dépecer un cadavre de mouton qu’il avait ramassé dans la rue, rapporte Libération.

Alertée par une dénonciation anonyme, la Brigade de recherches a investi son domicile, découvrant le mis en cause en pleine préparation de la carcasse, manifestement destinée à la revente.

Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits sans détour. Il a été déféré au parquet pour abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui, précise la même source.