Réaction de Pape Thiaw sur la déclaration Sadio Mané

“Je serai très heureux de jouer ma dernière finale d’une Coupe d’Afrique. Je vais profiter et essayer de gagner pour mon pays”, a déclaré le Nanthio qui a marqué son 11e but dans la compétition, la réaction de Pape Thiaw ne s’est pas fait attendre. L’entraîneur du Sénégal a tenu à rappeler l’importance capitale de son leader offensif, tant sur le terrain qu’en dehors.

« La seule chose que je peux dire, c’est qu’on a besoin de lui, le Sénégal a besoin de lui. Il l’a montré encore ce soir », a affirmé Pape Thiaw en conférence de presse.

«J’espère que ça ne sera pas sa dernière finale. Il y a d’autres compétitions qui arrivent. On verra bien», a-t-il conclu.