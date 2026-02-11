Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie extraits de prison : voici la raison

Placés sous mandat de dépôt lundi dernier pour association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui ainsi que blanchiment de capitaux, les 12 présumés homosexuels, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, ont été extraits mardi de prison par les gendarmes.

Selon des informations de Seneweb, les enquêteurs de la Brigade de Recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar ont reçu une délégation judiciaire pour poursuivre l’enquête.

Avec Seneweb