Pape Birame Bigué Ndiaye et Ibrahima Magib Seck : Les « messages d’amour » ont démarré en 2022

L’affaire prend une nouvelle tournure. Le dossier judiciaire impliquant le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, et Ibrahima Magib Seck continue de livrer ses secrets, à la lumière des dernières révélations publiées par le quotidien Libération.

Selon le journal, les échanges à caractère intime entre les deux hommes remonteraient à 2022. Les « messages d’amour » évoqués par l’enquête ne seraient donc pas récents, mais s’inscriraient dans une relation suivie sur plusieurs années, bien avant que l’affaire n’éclate sur la place publique.

D’après les éléments rapportés, c’est l’exploitation du téléphone d’Ibrahima Magib Seck — interpellé le week-end dernier avec trois autres personnes — qui aurait permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au journaliste. Pape Birame Bigué Ndiaye avait été arrêté alors qu’il couvrait, en tant que journaliste accrédité, une conférence de presse du procureur de Dakar, Ibrahima Ndoye, avant d’être interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar.

Autre élément majeur : les tests de dépistage du VIH pratiqués sur le journaliste sont revenus négatifs. Un point crucial dans un dossier où figure notamment le chef d’accusation de « transmission volontaire du VIH/Sida », infraction sévèrement réprimée par la législation sénégalaise.

L’enquête, menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, s’est élargie au fil des auditions et des exploitations de téléphones portables. Plus d’une quinzaine de personnes auraient déjà été interpellées dans ce dossier aux ramifications multiples, qui continue de secouer certains milieux, dont celui des médias.