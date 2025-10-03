Pape Ale Niang recadre sèchement ses détracteurs: “Il faut être écervelé ou bête pour…”

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Directeur de la RTS, Pape Alé Niang, a réagi avec fermeté aux interprétations de son post, affirmant qu’il serait « écervelé ou bête » de penser qu’il pourrait cautionner l’absence de justice pour les victimes des violences politiques survenues au Sénégal entre 2021 et 2024. « La République, c’est également la justice. Mon combat ne date pas de 2014 », a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement de longue date pour la justice et la vérité.

Pour rappel, Pape Alé Niang s’est exprimé hier soir à travers un tweet sur les violences qui ont marqué la vie politique sénégalaise entre 2021 et 2024, une période marquée par des manifestations sévèrement réprimées. Revenant sur ces événements, il a souligné que « tout le monde s’accorde sur une chose : les exactions commises contre les manifestants sont abominables ». Selon lui, la mémoire de ces événements douloureux doit rester vivace afin de rendre justice aux victimes et d’éviter que de telles dérives ne se reproduisent. Cependant, Pape Alé Niang appelle à une vigilance particulière : « Au nom de la République, nous devons préserver et protéger nos institutions ». Une sortie qui a suscité une controverse sur la toile.