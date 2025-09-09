Panique au Qatar: L’armée israélienne affirme des attaques contre des responsables du Hamas

L’armée israélienne a annoncé avoir mené mardi des frappes contre des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas, après que des explosions ont été entendues à Doha, la capitale du Qatar.

Les autorités du Qatar ont confirmé des frappes contre des domiciles de responsables du Hamas et condamné une attaque “lâche”.

“L’armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l’organisation terroriste Hamas”, a dit l’armée israélienne dans un communiqué, sans préciser le lieu de l’attaque.

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l’AFP que l’équipe de négociations du mouvement avait été “ciblée” à Doha. On ignorait dans l’immédiat si les frappes avaient fait des victimes.

Plusieurs explosions ont été entendues à Doha, où résident les responsables du Hamas qui ont participé aux négociations sur un cessez-le-feu à Gaza ces derniers mois.

De la fumée s’est élevée d’un quartier, selon des journalistes de l’AFP dans la capitale qatarie.

La police a bloqué l’accès au lieu des explosions.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Israël a tué plusieurs chefs et hauts responsables du Hamas après avoir juré de détruire le mouvement.

“Depuis des années, ces membres de la direction du Hamas dirigent les opérations de l’organisation terroriste, sont directement responsables du massacre brutal du 7 octobre et ont orchestré et géré la guerre contre l’Etat d’Israël”, selon le communiqué de l’armée.

“L’Etat du Qatar condamne fermement l’attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas”, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari sur X.

Le jour des frappes à Doha, la branche armée du Hamas a revendiqué l’attaque commise la veille à Jérusalem qui a coûté la vie à six Israéliens.

“Les Brigades Al-Qassam revendiquent leur responsabilité dans l’attaque par balles qui a eu lieu hier matin, lundi (…), près du carrefour de la colonie de Ramot”, indique-t-il dans un communiqué.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a sommé lundi le Hamas de se rendre sous peine d’être anéanti, après que le président américain Donald Trump a adressé un “dernier avertissement” au mouvement islamiste palestinien, l’exhortant à libérer tous les otages.

“Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas à Gaza et dans les hôtels de luxe à l’étranger: libérez les otages et déposez les armes, ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis”, a déclaré M. Katz sur X.

“Aujourd’hui, un ouragan dévastateur frappera le ciel de la ville de Gaza et les toits des tours terroristes trembleront”, ajoute-t-il, notant que “l’armée israélienne poursuit ses opérations comme prévu et se prépare à étendre ses manœuvres pour conquérir” Gaza-ville.