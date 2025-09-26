Panique à Saint Louis: 7 cas confirmés dont 4 décès emportés par la fièvre de la Vallée du Rift

La région de Saint-Louis a enregistré 7 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 4 décès. L’annonce est faite, sur Sud Fm, par le responsable de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Docteur Boly Diop. «Aujourd’hui, à la date du 25 septembre 2025, la région a enregistré un total de 7 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift. Parmi ces 7 cas, les 4 sont décédés. Nous profitons de l’occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées. La fièvre de la vallée du Rift, c’est une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmise de l’animal à l’homme et qui fait partie des 6 zoonoses prioritaires au Sénégal qui nécessitent une attention particulière dans le cadre du système de surveillance», a-t-il expliqué.

Ainsi, il a expliqué les symptômes et les moyens de prévention. «C’est une maladie qui se manifeste essentiellement par de la fièvre. Au début, accompagnée de signes généraux comme des maux de tête, des douleurs musculaires ou une asthénie. Dans la plupart des cas, cette maladie évolue de façon bénigne. Mais dans certaines situations, on peut aboutir à des complications », fait-il savoir.

Dr Boly Diop d’indiquer que quand on a de la fièvre avec des maux de tête ou des douleurs musculaires, on peut penser à la dengue, à la fièvre hémorragique du Congo ou au paludisme. «Mais seul le test de diagnostic au laboratoire nous permet de dire de quoi il s’agit réellement », dit-il.

Selon le responsable de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, ces informations permettent de déduire immédiatement les mesures préventives à prescrire à la population. «Il s’agit d’abord d’éviter de manipuler les flux corporels des animaux malades, mais surtout de ne pas boire de lait cru, non pasteurisé pour les animaux malades, et surtout de mener une lutte anti-infectieuse », recommande-t-il.