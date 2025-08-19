Panique à bord: Un avion prend feu en plein vol au dessus de l’Italie

Alors qu’il survolait l’Italie, samedi dernier, un Airbus A320 de la compagnie aérienne Condor a pris feu. La panique des passagers à bord contrastait avec le calme des pilotes qui ont pu effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Brindisi.

En réalité, c’est le moteur droit de l’avion qui s’était embrasé peu après son décollage de Corfou, en Grèce.

« Soudain, nous avons entendu un grand bruit, puis des flammes ont jailli du moteur », a raconté un passager à “Bild”. Les explosions se sont répétées, créant une peur panique à bord.

« J’ai envoyé des messages d’adieu, car je pensais que c’était fini »

« C’était une expérience terrible. J’ai envoyé des messages d’adieu, car je pensais que c’était fini », a déclaré une femme qui se trouvait avec sa fille, toutes deux assises près des réacteurs.

Selon un communiqué officiel de la compagnie aérienne allemande, l’incendie a été provoqué par une combustion externe au moteur.

Le trafic aérien à Brindisi a été interrompu pendant une demi-heure environ, afin de permettre aux pompiers d’intervenir sur la piste. Les 273 passagers du vol devaient atterrir à Düsseldorf samedi soir. Ils ont dû regagner la ville allemande dans un autre avion, le lendemain.