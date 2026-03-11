Palais : Les premières images de Sonko et Diomaye réunis, après le week-end mouvementé

Malgré l’exacerbation de leur différend ces derniers jours, le Premier ministre Ousmane Sonko a rejoint le Président Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel ce mardi. Ce, pour recevoir les élèves de l’école Ndoude Ndiandiaye de Ndiaganiao et ceux du groupe scolaire La Ronde des Petits Keur Aly et Amy de Bambilor.

Les enfants, venus découvrir ce lieu emblématique des institutions de la République ont délivré un message aux deux patrons de l’exécutif. À cette occasion, le Président Diomaye et le Premier ministre leur ont prêté oreille durant des moments d’échanges et de convivialité, informe la présidence.

Elle renseigne aussi que cette initiative s’inscrit dans la volonté d’ouvrir davantage les institutions de la République à la jeunesse et de permettre aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement de l’État et les valeurs de citoyenneté.

Après avoir écouté les élèves, le président Diomaye a encouragé les enseignants pour l’encadrement qu’ils leur fournissent. Au terme de son discours, il a pris congé d’eux. Il est retourné dans ses bureaux sans le premier ministre qui est parti de son côté.