Palais: Papa Mada NDOUR brise le silence après son limogeage par le président Diomaye

Limogé de son poste de chef de cabinet du chef de l’État, Pape Mada Ndour a posté un message plein de gratitude envers ceux qui l’ont soutenu, avant d’apporter une clarification concernant la décision du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le Post :

Depuis la diffusion de l’information relative à la fin de mes fonctions, les Sénégalais, de tous horizons, me témoignent leur soutien. Je les remercie du fond du cœur. Je voudrais simplement préciser que cette décision du Président de la République n’est en rien liée à ma dernière sortie médiatique, émission pour laquelle, avant d’entrer en contact avec le journaliste, j’avais reçu l’accord du Président de la République et, à la suite de laquelle, j’ai reçu les félicitations de Monsieur le Premier Ministre, qui en avait vu des extraits.

Je remercie tout d’abord chaleureusement Monsieur le Président de la République de m’avoir choisi, parmi tous les Sénégalais, pour être son Chef de Cabinet et, ainsi, l’un de ses plus proches collaborateurs. Je le remercie ensuite de m’avoir donné l’opportunité, en tant que commis de l’administration, d’être au sommet de l’État. Je le remercie enfin de m’avoir écouté durant de longues heures parfois, consulté, et partagé avec moi des moments uniques. Je connais sa détermination à conduire le Sénégal à bon port et suis certain de ses capacités à y parvenir.

Naturellement, je reste disponible, aux côtés de tous les Sénégalais et avec mes frères de parti, pour contribuer à la réalisation du projet, là où le devoir m’appellera.

Ramadan Mubarak ! Alhamdoulillah alakoulihal.

Papa Mada NDOUR