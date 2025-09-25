Pakao Manconomba: une nuit culturelle pour préserver l’héritage mandingue

​Manconomba, Pakao – Une foule nombreuse s’est réunie pour une nuit de célébration et de partage au cœur du Pakao. C’est le village de Manconomba qui a servi de cadre à une nuit culturelle exceptionnelle, orchestrée par l’Association Sportive et Culturelle (ASC) Manconomba. Au programme: une plongée immersive dans les rituels du mariage traditionnel mandingue, qui a rappelé l’importance de l’unité et de la fraternité.

​Un Héritage Vivant et Partagé

​La soirée a été ponctuée de scènes symboliques empreintes d’histoire, comme le lavage de la mariée et la pose du col blanc. Ces rituels ancestraux, accompagnés par une animation musicale traditionnelle, ont transporté le public au cœur des coutumes locales, captivant les participants de toutes les générations.

​Pour les organisateurs, l’objectif dépassait la simple festivité. Il s’agissait avant tout d’une initiative de transmission. Souveibou Sagna, le président de l’ASC Manconomba, a insisté sur cette mission : “Nous resterons sur nos fondamentaux. Nos valeurs culturelles, nous allons les faire vivre pour la nouvelle génération.” Une déclaration qui souligne la volonté de l’association de faire de ce patrimoine un pont entre le passé et l’avenir.

​Le Succès d’un Engagement Communautaire

​Le président Sagna a également tenu à saluer le travail et l’engagement de son équipe, rendant un hommage particulier au président de la commission culturelle, Manding Djila Sagna, alias Gouverneur, ainsi qu’à Aladjiba Daffé, chef de la commission d’organisation. Leur dévouement a été crucial pour faire de cet événement une réussite.

​Cette nuit culturelle n’est pas qu’un hommage au passé ; elle est aussi un acte de développement communautaire. En valorisant la jeunesse et en renforçant les liens au sein du village, les jeunes du Pakao démontrent leur engagement à faire vivre leur héritage, prouvant que la culture est un moteur de vitalité et de cohésion.