Ouverture de la Deuxième Session Extraordinaire de 2025 : L’Assemblée Nationale Sénégalaise Face à de Nouveaux Défis

Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal sont convoqués en séance plénière ce lundi 15 septembre à 10 heures pour l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année 2025. Cette convocation, émise ce jeudi 11 septembre par le président de l’institution, Malick Ndiaye, intervient dans un contexte de réformes accélérées et de remaniements gouvernementaux, marquant une nouvelle phase d’activité législative intense sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye.

Selon le communiqué officiel, l’ordre du jour de cette séance se limite formellement à l’ouverture de la session extraordinaire. Cependant, les observateurs s’attendent à ce que les débats portent rapidement sur des dossiers prioritaires, potentiellement liés aux suites des réformes initiées lors de la première session extraordinaire d’août 2025. Celle-ci, ouverte le 18 août sous la présidence d’El Malick Ndiaye, s’était concentrée sur quatre projets de loi majeurs visant à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption : la déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d’alerte, la réforme de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), et l’accès à l’information. Cette première session, d’une durée de 15 jours, avait été convoquée par décret présidentiel pour examiner ces textes adoptés en Conseil des ministres fin juillet.

La deuxième session arrive à peine un mois plus tard, suggérant une accélération des priorités gouvernementales. Bien que les détails précis de l’ordre du jour ne soient pas encore publics, des sources parlementaires évoquent la possibilité d’examiner des ajustements budgétaires, des mesures économiques d’urgence, ou même des validations liées au récent remaniement ministériel opéré par le Premier ministre Ousmane Sonko. Un sondage informel relayé dans les médias indique une insatisfaction générale à l’égard de ce remaniement, avec 100 % des répondants exprimant leur mécontentement – un indicateur des tensions actuelles.