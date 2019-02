Le candidat Ousmane Sonko a lancé sa campagne, ce dimanche, par une caravane à Ngor, Ouakam, Ucad, Niary Tally, Point E, pour terminer par un meeting au boulevard Général De Gaule, à hauteur du rond-point de la Médina. Partout, les Sénégalais sont sortis à la rencontre du leader du Pastef, particulière à l’Ucad où il y a eu une forte mobilisation. Galvanisé, le porte-étendard de la coalition Sonko-Président a exprimé sa confiance quant à l’issue du scrutin du 24 février.

‘’Nous sommes dans le cœur des Sénégalais. La victoire est à notre portée. Ne vous lâchez pas, nous sommes à 20 jours de la victoire, une victoire éclatante’’, a-t-il déclaré lors du meeting. Ousmane Sonko a invité les Sénégalais à prendre conscience du fait que le combat contre le système n’est pas celui d’un parti politique. C’est plutôt l’affaire de tout le peuple. Ainsi, il a invité tout un chacun à lire le programme et à le divulguer au maximum. Le même discours qu’il avait lancé aux étudiants lors de son passage à l’université. ‘’N’ayez pas la paresse de lire, c’est juste une trentaine de pages. Il faut lire tous les programmes. Vous verrez que nous avons le meilleur, nous avons le programme de rupture’’, a-t-il dit à l’Ucad.

En fait, partout où il est passé, le leader du Pastef a dit et répété qu’il est le candidat de la rupture, celui de la reconquête de la souveraineté nationale qui passe par la souveraineté économique. ‘’Je suis le seul candidat à aborder les points sensibles’’, dit-il, faisant référence aux contrats sur les ressources naturelles et le franc Cfa. Devant les étudiants, il a aussi promis qu’une fois élu, le Sénégal ne ratifiera jamais les accords de partenariat économique et que la priorité dans les emplois et l’entreprenariat sera accordée aux nationaux.

Sonko s’est dit confiant dans la mesure où, avance-t-il, les leaders ont certes rejoints les autres camps, mais les militants, eux, ont fait ‘’le choix patriotique’’ de rallier le sien. ‘’Nous n’avons pas besoin des milliards et des milliards pour gagner le combat. Nous fonctionnons à la conviction, nous sommes des patriotes’’, a-t-il lancé à une foule surexcitée.

Auteur: Youssouph Sané

Seneweb