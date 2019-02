Ousmane Sonko : « Je vais rencontrer Abdoulaye Wade »

L’annonce a été faite par Ousmane Sonko, ce vendredi. En pleine tournée nationale dans le cadre de sa campagne présidentielle, le leader de Pastef va rencontrer Me Abdoulaye Wade.

En partance vers la zone des Niayes, Ousmane Sonko sera très bientôt dans la capitale sénégalaise. Une fois à Dakar, il va rencontrer le « Pape du Sopi ». Ce dernier avançait, hier, avoir beaucoup d’estime pour lui.

Facile donc d’imaginer que les discussions entre les deux hommes tourneront autour de la Présidentielle d’autant plus que Me Wade s’est donné comme mission de faire partir Macky Sall. Venir en appui à Ousmane Sonko permettrait, à coup sûr, de marquer beaucoup plus de points en vue du calcul électoral.

Avec Senenews