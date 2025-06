Ce que Ousmane Sonko va faire en Chine : découvrez son programme complet

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé samedi à Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang, pour une visite officielle de plusieurs jours en République populaire de Chine. Accompagné d’une délégation gouvernementale de haut niveau, cette visite vise à renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Chine.

Parmi les membres de la délégation figurent les ministres Abdourahmane Sarr, Alioune Sall, Guèye Diop, Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que le directeur général de l’APIX, Bakary Séga Bathily.

Au cœur du programme, plusieurs activités majeures sont prévues, Ousmane Sonko rencontrera Liu Jie, gouverneur de la province du Zhejiang, pour discuter des opportunités de collaboration économique et industrielle. Le Premier ministre participera également à un forum économique réunissant les secteurs privés sénégalais et chinois, visant à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements.

Dans le cadre de cette visite, Ousmane Sonko prendra part au Forum de Davos d’été de Tianjin, une plateforme internationale de dialogue économique, ainsi qu’à un panel présidé par Peter Brabeck, figure majeure dans le monde des affaires.

Le programme inclut également des visites de sites industriels et de lieux de mémoire, témoignant de la volonté du Sénégal d’apprendre des expériences chinoises en matière de développement.

Par ailleurs, le Premier ministre s’entretiendra avec Chen Xiaodong, président de l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), pour renforcer la coopération dans les domaines du financement et de la mise en œuvre des projets au Sénégal, rapporte Aps.

Enfin, cette visite officielle sera marquée par une audience avec le président chinois Xi Jinping, ainsi que des rencontres avec les Premiers ministres du Vietnam, Pham Minh Chinh, et de Singapour, renforçant ainsi les liens diplomatiques du Sénégal avec plusieurs grandes puissances asiatiques.