Ousmane Sonko en Turquie : une matinée au cœur du patrimoine historique d’Istanbul

En marge de sa visite officielle en Turquie, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a consacré la matinée de ce dimanche à la découverte de plusieurs sites emblématiques d’Istanbul.

Accompagné du Gouverneur d’Istanbul, Davut Gül, et du Président de l’Institution des Manuscrits de Turquie, Coşkun Yılmaz ancien Directeur provincial de la Culture de la ville ,le Chef du gouvernement sénégalais et sa délégation ont successivement visité la Mosquée Bleue, la Grande Mosquée Sainte-Sophie et le Palais de Topkapi.

Ces monuments, véritables symboles de l’histoire et de la culture turques, ont offert à la délégation sénégalaise un aperçu du riche héritage ottoman et byzantin. Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué « des moments forts, porteurs de sens et de fraternité entre nos deux peuples ».