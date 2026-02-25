Ousmane Sonko : « Je suis le gardien de cette révolution »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a, devant les députés, accepté « les flagorneries et autres slogans » qu’il dit avoir jusque-là refusés. « Après deux ans de combats acharnés dans un système complexe, avec humilité et détermination : oui, je suis le gardien de cette révolution, aux côtés des millions de Sénégalais d’ici et de la diaspora. Ils n’ont pas oublié pourquoi tant de sacrifices ont été consentis : pour la vérité, la droiture, l’éradication des tares d’un système connu et le don de soi », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a appelé les Sénégalais à être des acteurs du changement : « Cette fois-ci sera le bon départ pour le Sénégal, avec votre concours à tous, le réveil et l’alignement aux exigences nouvelles de toutes les forces combattantes qui nous sont confrontées ».

Ousmane Sonko a affirmé sa détermination à poursuivre le changement : « Nous ne démissionnerons jamais de ce combat pour l’histoire de l’humanité. Les révolutions qui avancent vers leur destin se heurtent aux intrigues, aux infiltrations et aux tentations, mais cet engagement, c’est que cette fois-ci sera la bonne ».

Le Premier ministre a également insisté sur la valeur du travail et de la persévérance : « La valeur fondamentale est le travail. C’est ce qui permet de surmonter les résistances et les défis de l’aventure que nous entreprenons ». Pour lui, le Sénégal doit devenir un modèle de gouvernance et d’exemplarité : « Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Nous sommes les Sénégalais. Nous devons gérer les pratiques du passé et être exemplaires dans la gestion des affaires publiques. Nous sommes les familles, les pères, les frères et sœurs, les modèles de l’indépendance ».