Ousmane Sonko salue le professionnalisme des journalistes

Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à rendre un hommage appuyé aux professionnels des médias, ce vendredi 1er août 2025, lors de la présentation officielle du Plan « Jubbanti Koom ».

« Je rends hommage à tous les journalistes, qui font correctement leur travail et qui respectent la déontologie. Je leur rends hommage, parce qu’ils existent », a déclaré M. Sonko devant un parterre de membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, et de représentants de la presse.

En saluant ainsi le respect de l’éthique journalistique, le chef du gouvernement réaffirme l’importance d’une information de qualité et crédible dans la réussite du plan « Jubbanti Koom », qui vise à impulser une nouvelle dynamique de redressement économique et social au Sénégal.

Cet hommage intervient dans un contexte où le rôle des médias est de plus en plus scruté, entre exigence de liberté d’informer et impératif de responsabilité professionnelle.