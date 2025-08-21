Ousmane Sonko répond à ses détracteurs: « J’ai entendu des gens dire…»

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré, ce mercredi, les acteurs du secteur privé national afin de leur présenter son plan de redressement économique. Cette rencontre a également été l’occasion pour lui de répondre aux critiques formulées à l’égard de ce programme.

« À chaque fois qu’on fait quelque chose, il y a des gens, pour des raisons politiciennes, qui essaient toujours de politiser le débat », a-t-il déclaré en réaction aux commentaires sur les orientations de son plan, rapporte Seneweb.

Le chef du gouvernement a particulièrement insisté sur les contestations portant sur la fiscalité. « J’ai entendu des gens dire qu’un pays ne vit pas de fiscalité. Et un pays vit de quoi ? Vous avez la fiscalité, vous avez la dette, vous avez l’aide au développement, la monnaie dont nous ne disposons pas car nous n’avons pas de politique monétaire. Si vous n’avez pas de fiscalité vous vivriez de quoi ? De dette ? Un pays vit de fiscalité », a-t-il affirmé.

Toutefois, Ousmane Sonko a tenu à préciser que l’objectif n’est pas de fragiliser l’économie par une pression fiscale excessive. Selon lui, la réforme à venir reposera sur « l’application des taux les plus modérés possibles, sur l’assiette la plus large possible ».