Ousmane Sonko lance les 1 000 jeunes volontaires agricoles : “Vous serez déployés…”

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce vendredi à Thiès, la cérémonie de clôture de la formation de 1 000 jeunes volontaires agricoles, dans le cadre du Programme Agricole 2025/2026.

Ces volontaires, issus des 14 régions du Sénégal, ont été sélectionnés parmi plus de 30 000 candidats ayant postulé en ligne. Au final, 1 000 jeunes, dont 250 femmes, ont été retenus.

« Un processus suivi par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage », a précisé Ousmane Sonko dans son discours.

« Vous avez été formés pour être des acteurs de terrain, des relais de l’État, des facilitateurs de changement, des modèles de ce que devrait être l’engagement de la jeunesse pour la construction de notre pays. Vous serez déployés dans les territoires agricoles, dans les villages, dans les zones de production, pour jouer un rôle essentiel en partageant et en propageant le civisme et la citoyenneté à travers les organisations paysannes et les coopératives locales… »

