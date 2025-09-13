Ousmane Sonko en Italie: Découvrez les images ridicules de l’opposition

Le passage d’Ousmane Sonko en Italie a été marqué par un rassemblement de l’opposition sénégalaise qui a surpris par sa faible affluence et le caractère peu structuré de ses revendications. Au regard des images diffusées, l’événement a totalement coulé, une mobilisation insignifiante.

Parmi les participants, la journaliste Maty 3 Pommes a été remarquée, couvrant l’événement pour le public sénégalais à l’étranger. Lors de ce rassemblement, l’opposition a tenu à exprimer ses revendications politiques, notamment en dénonçant les détentions de personnalités telles que Farba Ngom, Abdou Nguer et Badara Gadiaga.