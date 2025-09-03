Ousmane Sonko : «Dakar est devenue une région saturée ! »

C’est ce mardi 2 septembre 2025 que le projet Dakar Métropole 2050 a été lancé au Grand Théâtre de Dakar, annonçant une nouvelle ère pour la capitale sénégalaise. Une cité qui revendique sa grandeur, assume son ambition et dessine son avenir.

Sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko et la supervision de Bala Moussa Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, une vision ambitieuse s’est dévoilée : Dakar Métropole 2050.

« Dakar est la capitale, le carrefour et le moteur économique du Sénégal. Son développement exige vision, ambition et engagement collectif, car il impacte la dynamique des autres pôles. Nous avons 8 pôles, et notre option de pensée doit cesser de considérer les autres pôles uniquement à partir de Dakar. Depuis 1960, ces 8 pôles ont été pensés autour de Dakar, et cela a été mal conçu. Dakar est en première ligne pour en souffrir. Il faut sortir de cette logique », a dénoncé le Premier ministre.

Le Sénégal compte 8 pôles, dont 5 sont frontaliers. « Dakar a longtemps grandi dans le désordre et est devenue une région saturée, congestionnée et fragmentée (…) avec trop de parcelles enclavées et un potentiel sous-exploité », a regretté Ousmane Sonko.

La région de Dakar reste une zone agricole, avec les zones des « Ndiayes », qui possèdent un potentiel touristique, religieux et de pêche en raison de leur situation côtière. « Les déséquilibres sont profonds et la croissance urbaine est devenue anarchique : 45 % des habitats sont hors normes, avec une pénurie criarde de logements et d’équipements. C’est cette mauvaise urbanisation qui est à l’origine des situations que nous vivons », a dénoncé le Premier ministre.

Pour y remédier, le chef du gouvernement propose que l’État se donne tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette anarchie. « Dakar doit être digne d’une capitale. Dakar a besoin d’un choc d’organisation, d’un acte de refondation », a-t-il conclu.