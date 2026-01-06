Ousmane Sonko : « Une campagne agricole de deux à trois mois ne peut pas nourrir un paysan »

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a effectué, ce lundi 5 janvier 2025, une tournée dans plusieurs localités de la région de Kaolack, dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide.

Après une première étape à Kaolack, le Chef du gouvernement s’est rendu, avec sa délégation, à Ndiaffate, où il a rencontré les producteurs et les autres acteurs de la filière arachidière. C’est dans cette localité que le Premier ministre a ouvertement remis en cause le modèle actuel de la campagne agricole.

« Notre système pose problème. Une campagne agricole de deux à trois mois ne peut pas nourrir un paysan. Après la récolte, on vend les arachides pendant deux ou trois mois, et c’est fini », a déclaré Ousmane Sonko.

Le Premier ministre a profité de cette tribune pour exposer sa vision d’un nouveau modèle agricole fondé sur la maîtrise de l’eau.

« C’est pour cela que nous allons faire des forages partout et mettre en place des autoroutes de l’eau. Cela permettra aux paysans d’avoir de l’eau à tout moment pour mener leurs activités agricoles, même en saison sèche », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Ousmane Sonko a entamé sa visite par le point de collecte de Kaolack, où il a été chaleureusement accueilli par les producteurs. Face à ces derniers, il a annoncé des mesures fortes destinées à garantir un bon déroulement de la campagne de commercialisation.

Le Premier ministre a notamment assuré avoir donné des instructions afin que la Sonacos puisse acheter 450 000 tonnes d’arachides, contre 250 000 tonnes initialement prévues, réaffirmant ainsi l’engagement de l’État à accompagner les producteurs et à sécuriser l’écoulement de la production.