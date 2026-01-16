« Oumar Youm, opposant de façade, si tu es impliqué, la justice te rattrapera» : Waly Diouf Bodiang charge Oumar Youm

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, est monté au créneau pour défendre la ministre de la Justice, mise en cause par l’ancien ministre et responsable de l’opposition Oumar Youm.

Dans une déclaration au ton particulièrement sévère, Waly Diouf Bodiang a qualifié Oumar Youm « d’opposant de façade », l’appelant à « laisser la ministre de la Justice tranquille ». Selon lui, la garde des Sceaux ferait preuve de lucidité et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions, estimant qu’« elle est une lumière » au regard de la gouvernance passée qu’il impute à son contradicteur politique.

Le DG du Port est notamment revenu sur les révélations faites par la ministre de la Justice concernant l’existence présumée d’un complot ourdi depuis l’intérieur des établissements pénitentiaires, à partir de téléphones portables introduits illégalement en milieu carcéral. Des faits jugés « graves » et nécessitant, selon lui, toute la fermeté de l’État.

Sans citer d’éléments judiciaires précis, Waly Diouf Bodiang a averti que toute personne impliquée dans de tels agissements devrait répondre de ses actes devant la justice. « Si quelqu’un est impliqué, rien ne pourra le sauver. La justice finira toujours par faire son œuvre. Ce n’est qu’une question de temps », a-t-il déclaré.