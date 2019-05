Oumar Sarr : «j’assume toutes mes responsabilités»

Annoncé comme une surprise dans ce dialogue national auquel son parti politique le Pds a décidé de ne pas participer, Oumar Sarr dit assumer «pleinement ses responsabilités et considère que l’intérêt du Sénégal prime sur toute autre considération politique.»

«Vous avez sans doute lu le communiqué publié dans les journaux pour annoncer que le Parti démocratique Sénégalais ne participe pas au dialogue. Mais personnellement et en ce qui me concerne, j’ai décidé d’assumer pleinement mes responsabilités et répondre à l’appel du Sénégal. Le Sénégal est au dessus de tous les partis politiques», a déclaré le responsable libéral.

Dans son discours Oumar Sarr invité le chef de l’Etat à libérer Khalifa Sall et à favoriser les conditions du retour au pays de Karim Wade.