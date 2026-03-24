Ouest-Foire – Présumé trafic de drogue: Boy Poulho tué à coups de machette

Le quartier de Ouest-Foire a été le théâtre d’un drame dans la nuit du samedi 21 mars 2026, en pleine célébration de la Korité. Une violente altercation a coûté la vie à un homme, plongeant les habitants dans la stupeur.

Selon des informations rapportées par Seneweb, les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures du matin. Un charretier, déjà identifié par les enquêteurs, aurait mortellement agressé son adversaire, connu sous le surnom de « Boy Poulho », à l’aide d’une machette.

Après les faits, le suspect a pris la fuite et reste activement recherché par les forces de sécurité.

Alertés, les gendarmes de la Brigade territoriale de la Foire se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps de la victime a ensuite été transféré à la morgue d’un hôpital de Dakar afin de subir une autopsie. Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a été informé.

À ce stade, les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Toutefois, selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l’incident serait survenu à la suite d’une altercation impliquant des individus liés à un trafic de drogue.