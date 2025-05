 Ouagadougou: Le Premier ministre Ousmane Sonko rencontre les Sénégalais du Faso. 

Lors d’une rencontre empreinte de convivialité, le Premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation gouvernementale ont abordé plusieurs questions concernant la vie des Sénégalais établis au Burkina Faso.

Des difficultés liées au Transport, en passant par l’accès aux Cartes consulaires et à la vie économique, les complaintes des compatriotes ont trouvé une oreille attentive auprès du Premier ministre et de sa délégation. Celle-ci est composée du ministre de l’Intégration Africaine et des Sénégalais de l’extérieur, Yassine Fall et du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Ndeye Khady Diene Gaye.

Le Premier ministre, Ousmane SONKO qui s’est réjoui de l’implication active de la communauté Sénégalaise à la vie économique dans ce pays frère, a exhorté nos compatriotes à plus d’efforts et au respect des lois et règlements en vigueur dans leur pays d’accueil.