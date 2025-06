Orages et fortes précipitations attendus : l’Anacim appelle à la vigilance

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur des épisodes pluvio-orageux potentiellement intenses qui pourraient affecter une grande partie du territoire sénégalais à partir de ce mercredi après-midi jusqu’au dimanche matin.

Des cumuls de pluie significatifs, pouvant atteindre 50 mm, sont attendus dans certaines zones, notamment dans l’Est (Tambacounda, Kédougou) et le Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor). La probabilité de fortes précipitations y est évaluée entre 30 et 65 % selon les localités et les jours.

Les orages débuteront par les régions Sud et Est dès l’après-midi du 11 juin, avant de gagner progressivement le Centre du pays. Des débordements sont possibles vers le Centre-ouest et le Nord, y compris Dakar, Thiès et Louga, dans la journée de jeudi 12 et vendredi 13 juin.

L’ANACIM souligne que la zone Nord, notamment Saint-Louis et Podor, restera relativement épargnée par ces perturbations. Toutefois, l’agence invite les populations des zones exposées à faire preuve de prudence et à suivre les bulletins météorologiques à venir.