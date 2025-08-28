Opération coup de poing à Kafountine: 153 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie

Dans la nuit du mercredi 27 août 2025, la brigade de gendarmerie de Kafountine, sous le commandement de l’adjudant-chef Coly Ngom, a saisi 153 kg de chanvre indien à l’entrée de la commune, près du lycée. Cette opération s’inscrit dans le cadre des opérations de la lutte contre le trafic de drogue au Sénégal.

Selon nos sources, les gendarmes avaient mis en place un point de contrôle lorsqu’un individu, présumé trafiquant, circulant à bord d’un tricycle, a pris la fuite lors d’une vérification de routine. Malgré une poursuite, il a réussi à s’échapper, abandonnant la cargaison de drogue sur place. Les 153 kg de chanvre indien saisis ont été sécurisés et remis aux autorités compétentes.

Une enquête est en cours pour identifier et appréhender le fugitif. La gendarmerie de Kafountine intensifie ses efforts pour endiguer le trafic de stupéfiants et protéger les populations des dangers liés à la drogue, selon une source officielle.