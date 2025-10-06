Opération “Coup de Filet” : Arrestation d’une comptable, d’une étudiante et d’un vendeur de véhicules pour trafic de gaz hilarant à Dakar

Dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre le trafic de substances illicites, les forces de l’ordre sénégalaises ont procédé à l’arrestation de trois individus impliqués dans la distribution de protoxyde d’azote, communément appelé “gaz hilarant”. L’opération, baptisée “Coup de Filet”, a permis la saisie de plusieurs bonbonnes de cette substance ainsi que d’une somme importante en espèces, évaluée à 5,4 millions de FCFA.

Selon les informations disponibles, l’opération a été menée par la gendarmerie nationale en collaboration avec la police judiciaire de Dakar. Les suspects ont été appréhendés lors d’un contrôle routier de routine dans le quartier de Grand Yoff, un secteur connu pour abriter des activités illégales. Les forces de l’ordre, agissant sur la base de renseignements fournis par des informateurs anonymes, ont intercepté un véhicule suspect contenant des bonbonnes de gaz hilarant dissimulées dans le coffre.

Les trois personnes arrêtées sont :

Une comptable de 35 ans, employée dans une entreprise privée de la capitale, soupçonnée d’être la tête pensante du réseau et de gérer les finances du trafic.

Une étudiante de 22 ans, inscrite en deuxième année à l’Université Cheikh Anta Diop, qui aurait servi de coursière pour les livraisons discrètes.

Un vendeur de véhicules d’occasion de 40 ans, propriétaire d’un garage à Dakar, accusé d’utiliser ses locaux pour stocker et distribuer la marchandise.

Les suspects ont été placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs. Ils risquent des poursuites pour trafic de substances contrôlées, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.

Lors de la perquisition subséquente aux domiciles et lieux de travail des suspects, les autorités ont saisi :

Une dizaine de bonbonnes de protoxyde d’azote, destinées à un usage récréatif illégal.

5,4 millions de FCFA en espèces, probablement issus des ventes illicites.

Des accessoires associés, tels que des ballons et des cartouches vides, utilisés pour inhaler le gaz.

Le protoxyde d’azote, souvent détourné de son usage médical ou culinaire (comme dans les siphons à chantilly), provoque des effets euphorisants et hallucinogènes de courte durée. Bien qu’il ne soit pas classé comme une drogue dure, son usage récréatif est de plus en plus réglementé au Sénégal en raison des risques pour la santé : asphyxie, troubles neurologiques et dépendance.

Cette arrestation s’inscrit dans une série d’opérations menées par les autorités sénégalaises pour endiguer la prolifération du gaz hilarant dans les milieux urbains. Selon des rapports récents de la gendarmerie, plusieurs réseaux ont été démantelés ces derniers mois, avec des saisies incluant des cigarettes électroniques et d’autres substances. Le phénomène touche particulièrement les jeunes, attirés par les effets “hilarants” du gaz, mais ignorant souvent les dangers associés.

Des experts en santé publique, comme ceux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), alertent sur les séquelles potentielles, y compris des lésions cérébrales irréversibles en cas d’abus prolongé. Au Sénégal, où la législation sur les stupéfiants est stricte, la vente et la distribution de telles substances sans autorisation médicale peuvent entraîner des peines allant jusqu’à 5 ans de prison et des amendes substantielles.

Les autorités ont salué cette opération comme un succès dans la lutte contre les trafics émergents. Un porte-parole de la gendarmerie a déclaré : “Nous restons vigilants face à ces nouvelles formes de drogue qui ciblent notre jeunesse. D’autres opérations suivront pour assainir nos villes.”

Les familles des suspects n’ont pas encore réagi publiquement, mais des avocats ont été contactés pour assurer leur défense. L’affaire sera présentée au procureur dans les prochains jours, et une enquête approfondie est en cours pour identifier d’éventuels complices.

Cette affaire rappelle l’importance de la sensibilisation et de la prévention. Les parents et éducateurs sont invités à discuter des risques des substances récréatives avec les jeunes, tandis que les autorités appellent à une collaboration citoyenne pour signaler les activités suspectes.