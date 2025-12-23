« Ils ont payé en douce » : la médiation pénale au cœur des dossiers de l’ancien régime

La médiation pénale serait aujourd’hui l’un des leviers discrètement actionnés par le Pool judiciaire financier (PJF) pour récupérer des fonds publics auprès de figures emblématiques de l’ancien pouvoir de Macky Sall, mises en cause dans des dossiers de détournement de deniers publics.

Selon des révélations faites par Arona Coumba Ndoffène Diouf, ancien ministre-conseiller de l’ex-chef de l’État, « des dignitaires de l’ancien régime sont passés à la caisse en douce ». Dans un entretien accordé au quotidien Source A, il affirme que ces mécanismes de remboursement se déroulent « en dehors des radars et des projecteurs », tout en permettant à la justice de « recouvrer certains avoirs en coulisses ».

Une démarche que l’ancien ministre-conseiller salue ouvertement, n’hésitant pas à afficher son soutien à l’institution judiciaire. « Contrairement à Ousmane Sonko, j’applaudis les juges », lance-t-il, estimant que le travail engagé par le PJF mérite d’être encouragé.

Pour Arona Coumba Ndoffène Diouf, la justice sénégalaise est restée fidèle à sa mission. « Jusqu’à présent, le droit a été dit dans toutes les décisions rendues sur ces dossiers », assure-t-il, avant d’exhorter les magistrats à « poursuivre dans cet élan de patriotisme et à ne dire que le droit, rien que le droit ».