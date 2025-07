« On l’a tué et jeté là-dedans pour essayer de leurrer les gens » : les révélations d’un proche du défunt Serigne Issa Touré

Inhumé en pleine nuit dans l’un de ses champs à Noflaye, le corps de Serigne Issa Touré a été exhumé moins de 12 heures plus tard, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque, pour les besoins d’une autopsie. Une procédure ordonnée face aux zones d’ombre entourant les circonstances de son décès.

Selon le journal Le Quotidien, qui a relaté l’affaire dans son édition de ce vendredi, Serigne Issa Touré était porté disparu depuis le 3 juin. Ce n’est que mercredi soir que son corps a été retrouvé, sans vie, dans une infrastructure hydraulique située à Nguendouf, dans la commune de Bambilor. Le lieu de la découverte, situé à moins de deux kilomètres du domicile du défunt, est décrit comme étant très élevé, ce qui a nécessité une opération complexe des sapeurs-pompiers pour l’extraction du corps.

L’inhumation, survenue dans la nuit de mercredi à jeudi à Noflaye, a été suivie d’une exhumation ordonnée par le parquet, signe que les autorités judiciaires souhaitent faire la lumière sur cette affaire. L’autopsie sera réalisée à l’Hôpital général Idrissa Pouye (ex-CTO) de Grand-Yoff.

Mais la thèse du suicide, évoquée à certains niveaux, est formellement rejetée par les proches de Serigne Issa Touré. Pour eux, il s’agit d’un meurtre maquillé. Imam Ibrahima Fall, un des proches du défunt, s’est exprimé devant la presse jeudi, dénonçant une précipitation troublante autour de l’inhumation :

« C’est 3 jours avant la Tamkharite qu’il est sorti de sa maison, et depuis lors, on ne l’a plus revu. Il a été kidnappé par des gens malintentionnés (…) Et c’est hier (mercredi) qu’on nous a dit que Issa a été retrouvé dans un puits et que le procureur a donné l’ordre de l’enterrer sans autopsie. »

L’imam conteste également la version du lieu de la découverte :

« On dit qu’il a été retrouvé dans un puits ; ce qui est archifaux. Il s’agit d’un forage qui fait au moins six mètres de hauteur. Comment peut-il, avec son âge, aller jusqu’au sommet pour se jeter dedans ? »

Il décrit en détail les conditions de l’extraction du corps, pour étayer son propos : « Les sapeurs ont utilisé une échelle pour monter et, avec des cordes, essayer de faire remonter le corps. C’est arrivé à un certain niveau qu’ils ont cassé la paroi pour sortir le corps. »

L’état du cadavre laisse aussi des interrogations : « Le corps n’était pas en état de décomposition, sinon ils ne pourraient le faire remonter. S’il avait fait 22 jours ici, on ne pourrait pas extraire le corps, on allait juste en faire sa tombe (…) Ce sont les talibés qui l’ont préparé et enterré, donc le corps n’était pas en décomposition. »

Pour Imam Fall, cela ne fait aucun doute : « On l’a tué et jeté dedans pour essayer de leurrer les gens. » Des doutes que partage également le fils du défunt, Baye Ada Touré, contacté par téléphone. La famille prévoit, une fois l’enquête achevée, de procéder à l’inhumation définitive du corps à Kelle, un village situé à 9 kilomètres de Ngaye.

L’autopsie à venir pourrait être déterminante pour faire la lumière sur ce drame qui suscite une vive émotion dans la communauté.