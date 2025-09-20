Oignons au Sénégal : le gouvernement rouvre la porte aux importations

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, à travers une lettre circulaire , la levée du gel des importations d’oignons. La décision intervient après l’épuisement des stocks issus de la production locale, qui avaient permis de couvrir le marché national pendant neuf mois.

« Avec l’épuisement des stocks locaux constaté, il apparaît nécessaire de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur », précise le document signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop. La mesure vise à assurer la disponibilité de ce produit de grande consommation sur le marché sénégalais.

Le ministère informe que les autorisations d’importation sont soumises à un quota et resteront valables jusqu’au 31 décembre 2025, délai de rigueur. La mise en œuvre de cette décision se fera en collaboration avec l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) et l’Interprofession oignon du Sénégal (IPOS).